Bordalás clama por la ausencia de un futbolista del Getafe en la selección: "Me sorprende mucho que no esté convocado"

José Bordalás, entrenador del Getafe, lanzó un mensaje al seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, y aseguró que le sorprende que su jugador, Mauro Arambarri, no sea convocado para jugar con la selección charrúa.

Después del choque ante el Elche, que ganó el conjunto azulón 1-0 con un tanto de Mauro Arambarri, Bordalás fue preguntado por su centrocampista y declaró sentirse extrañado por su ausencia en las citaciones de Marcelo Bielsa.

"Mauro es un jugador importantísimo. Es un llegador. Ha hecho goles llegando en segunda línea, es muy intuitivo. Tiene hambre de gol. No solo los que ha hecho, sino los que ha podido hacer. O bien por una intervención del portero o bien por otras cosas. Era cuestión de tiempo que haga goles y ha sumado su segundo gol esta temporada", comentó José Bordalás.

"Ojalá nos siga ayudando en esta faceta. Ayuda dando equilibrio y me sorprende mucho que no esté convocado con Uruguay. Es un jugador fantástico. No opino de los seleccionadores porque tengo un respeto muy grande a todos. Pero Mauro Arambarri me sorprende que no esté con su selección porque es un jugador increíble", culminó.

Arambarri acerca al Getafe a Europa

El fútbol champán de Allan Nyom, protagonista inesperado con una bicicleta rompedora, permitió al uruguayo Mauro Arambarri marcar el gol de la victoria del Getafe, que ganó 1-0 al Elche para volver a soñar con engancharse a la pelea por Europa. Los de José Bordalás se han asentado en la séptima plaza de LaLiga, a un punto de los puestos europeos.

El tanto de Mauro Arambarri llegó en el minuto 55, cuando finalizó una jugada que inició Allan Nyom con un desborde por la banda izquierda. El centrocampista charrúa llegó desde atrás para prolongar de cabeza una volea de Kiko Femenía.