La reacción del Getafe al enterarse que Bordalás y Nyom no presentarán las campanadas

Este martes se ha conocido que el cómico Andreu Buenafuente y la actriz Sílvia Abril presentarán las Campanadas 2026 en RTVE desde la puerta del Sol de Madrid. Para elegir a la pareja que tomaría el relevo de David Broncano y Lala Chús, RTVE abrió una votación en su web en la que José Bordalás y Allan Nyon, entrenador y futbolista del Getafe, llegaron a figurar como los quintos más votados.

Abierto a ello se mostró el propio José Bordalás al ser cuestionado al respecto en rueda de prensa. “¿Presentar las campanadas con Nyom? Eso me han comentado, me ha hecho mucha gracia. No estaría nada mal, la verdad. Ahí lo dejo, si si”, indicó el técnico alicantino.

También futbolistas del Getafe como Juan Iglesias se habían mostrado a favor de su candidatura: “Me encantaría. No dudaría en decir a mi familia que ponga la televisión. Sería algo histórico y ojalá alguna televisión lo pueda hacer real”.

El tuit del Getafe tras conocerse que Bordalás y Nyom no presentarán las campanadas

Tras conocerse que Andreu Buenafuente y Sílvia Abril serán quienes presenten las Campanadas 2026 finalmente, el Getafe reaccionó a la publicación de RTVE indicando: “El pueblo quiere a Romeo”, junto a una fotografía de Allan Nyom.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que las campanadas serán “algo muy diferente” a lo que hemos visto otros años, una decisión con la que no está conforme el Getafe tras conocerse que José Bordalás y Allan Nyom no serán quienes las presenten.