El Real Madrid puede cerrar un fichaje de 20 millones de euros en el Elche

El Real Madrid se ha sumado a la puja por Rodrigo Mendoza, al que sacar del Elche cuesta 20 millones de euros. Dicha cantidad quisieron pagar por el centrocampista desde Arabia Saudí el pasado verano; sin embargo, el centrocampista de 20 años prefiere seguir su carrera en Europa. Si bien esto es algo que querían aprovechar en LaLiga EA Sports el Villarreal y la Real Sociedad; en los últimos días se han sumado a la pujar por Rodrigo Mendoza, además del Real Madrid; el Manchester City y el Arsenal en la Premier League, y la Juventus en la Serie A.

Así lo asegura Il Messaggero, que mantiene al conjunto blanco en la puja por Rodrigo Mendoza. En lo que respecta al centrocampista, tiene contrato con el Elche hasta 2028 y una cláusula de 20 millones de euros. A favor de este desembolso jugarían para Real Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Manchester City, Arsenal y Juventus, además de su juventud, su buen hacer en los 10 partidos que ha jugado en el presente curso, en el que ha anotado dos goles hasta la fecha.

Los otros rivales del Real Madrid en la puja por sacar a Rodrigo Mendoza del Elche

Cabe señalar que, en LaLiga EA Sports, Rodrigo Mendoza también ha sido relacionado con el Atlético de Madrid. Asimismo, en la Premier League contaría con el Manchester United como pretendiente. Además, en Italia, suena como posible recambio de Nico Paz en el Como si éste regresa al Real Madrid o ficha por cualquier otro equipo en verano.