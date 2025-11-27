El fichaje a coste cero que quiere cerrar el Betis

El Betis, que ha renovado a Isco hasta 2028 y que pretende hacer lo propio con Manuel Pellegrini hasta 2027, como suele ser habitual, tiene en cartera a futbolistas que terminan contrato a final de temporada y con los que podría reforzarse a coste cero de cara a la siguiente. Uno en el que trabaja es el Toma Basic, centrocampista de 29 años de la Lazio.

Si bien el croata ha participado en el presente curso en 8 partidos, en los que ha anotado 2 goles y repartido una asistencia, termina contrato el próximo 30 de junio, por lo que será libre para negociar con otros equipos a partir de enero si no llega a un acuerdo antes para renovar con la Lazio. Esto es algo que querría aprovechar el Betis para hacerse a coste cero con Toma Basic de cara a la próxima campaña siempre y cuando Manuel Pellegrini renueve y autorice su fichaje.

Además de a Toma Basic, el Betis puede fichar a coste cero a Souffian El Karouani

En la misma situación contractual que Toma Basic se encuentra Souffian El Karouani, con el que también quiere hacerse a coste cero el Betis tal y como venimos contando en LAOTRALIGA. El fichaje de este lateral zurdo de 25 años, además de por los 3 goles y las 13 asistencias que suma esta temporada con el Utrecht, vendría avalado por su compatriota Amrabat. Además, con la llegada de Souffian El Karouani, el Betis se cubriría ante la marcha de un Ricardo Rodríguez que termina contrato.