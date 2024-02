De Bruyne decide no seguir en el Manchester City y elige su nuevo destino

Kevin de Bruyne es el futbolista mejor pagado del Manchester City y podría convertirse en uno de los mejor pagados del mundo si decide poner rumbo a Arabia Saudí. Si bien ya ha recibido tentadoras propuestas para ello, y si bien Pep Guardiola quiere que extienda su contrato más allá de 2025, el centrocampista de 32 años tendría decidido cuál será su nuevo destino.

Kevin de Bruyne quiere seguir los pasos de Leo Messi y poner rumbo a Estados Unidos para convertirse en uno de sus jugadores franquicia de la MLS. Así lo asegura The Athletic, que señala que tal es su deseo que el belga podría no llegar a cumplir su contrato con el Manchester City.

Guardiola quiere que De Bruyne se retire en el Manchester City

Cuestionado al respecto, Pep Guardiola, que ya logró retener a Kevin de Bruyne en sus filas el pasado verano cuando fue tentado desde Arabia Saudí, dijo en rueda de prensa: “A mi me encantaría que siguiera aquí, pero es algo para preguntarle a él. No sé lo que pasará”.

“Escuché algunos vínculos, pero no sé si hay una oferta, no sé si Arabia Saudí lo quiere. Me encantaría que se quedara hasta el final de su carrera, pero todos son todos”, insistió el técnico catalán.

Lastrado por las lesiones, Kevin de Bruyne sólo ha participado en 11 partidos con el Manchester City y aún así ha dado, nada más y nada menos, que 8 asistencias. Además ha anotado dos goles para su equipo.