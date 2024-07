Dan por hecho el fichaje de Morata por este equipo

Álvaro Morata ha sido relacionado con varios equipos pese a que está disputando la Eurocopa con España. A lo largo de estas semanas se ha dicho tanto que su prioridad era regresar a Italia como que sus agentes se habían reunido con el Manchester United. Sin embargo, las últimas informaciones aseguran que seguirá los pasos de Nacho Fernández y pondrá rumbo a Arabia Saudí de la mano del Al-Qadsiah que dirige Míchel.

Según Relevo, la operación supondrá un desembolso de 50 millones de euros para el conjunto saudí, que en su gran mayoría serán para pagar el salario que tendrá Álvaro Morata. El Atlético de Madrid, por su parte, ha tasado al delantero de 31 años en 15 millones de euros, aunque la citada información señala que el Al-Qadsiah pagará un importe inferior.

Álvaro Morata, dispuesto a salir del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid tendría ya un acuerdo con Artem Dovbyk para reforzar con él su delantera. Sin embargo, sigue sin acordar con el Girona cuánto menos pagará de los 40 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

Álvaro Morata, preguntado por su futuro en el Atlético de Madrid, declaraba recientemente: “Imagino que lo que sale en prensa es lo que están hablando ellos, así de claro. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atleti quiere fichar ocho delanteros, pues me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a hacer 32 años en octubre, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar. Este año podría haber sido muy diferente para mí a nivel personal, pero creo que no he hecho la temporada que dentro del club y muchos aficionados se piensan”.