Irrumpe con fuerza en la puja por sacar a Nico Williams del Athletic

Nico Williams se ha convertido en una de las sensaciones de la Eurocopa. Además, su cláusula de 60 millones de euros le convierten en una de las gangas del mercado. La afición del Barcelona está pidiendo su fichaje, aunque el club busca refuerzos todavía más asequibles. El Chelsea también quiere a Nico Williams, pero es el PSG de Luis Enrique el que ha irrumpido con fuerza en la puja por el extremo de 21 años.

Tras la salida de Kylian Mbappé, el cuadro parisino realizará una importante inversión este verano para recomponer su ataque. En principio el elegido para relevar al francés es Victor Osimhen, del Nápoles, aunque el PSG también querría hacerse en el equipo italiano con Khvicha Kvaratskhelia. El fichaje del primero rondaría los 100 millones de euros, y el del segundo también, es por ello por lo que el PSG podría decantarse finalmente por Nico Williams en lugar de por el georgiano.

Cuestionado recientemente sobre su futuro, Nico Williams dijo: “He renovado hace poco con el Athletic. Estoy muy cómodo en el Athletic. Estoy muy feliz. Acabo de renovar. Es muy raro que me hagáis estas preguntas...”. No obstante, señaló: “Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa”.

La irrupción del PSG en la puja por Nico Williams

“Lo tengo bastante claro. Al final, como ya te he dicho, el Athletic es mi casa y estoy muy contento. Ahora lo que quiero es centrarme en la Eurocopa porque si no estás al cien por cien en una competición como esta, te pasan por encima. Y lo demás, no sé qué va a pasar”, concluyó un Nico Williams que tiene ahora en el PSG un nuevo pretendiente.