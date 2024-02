Deulofeu relata el calvario que está viviendo

El que fuera futbolista del Barcelona y del Sevilla, ahora en las filas del Udinese, está viviendo un calvario por culpa de las lesiones. Gerard Deulofeu no termina de recuperarse de sus problemas de rodilla y, pese a tener 29 años, no descarta la retirada.

“Venía con una rodilla muy traumada, porque tuve una triada en 2020 en una jugada con van Dijk. Pude recuperarme, pero, al caer por tercera vez en una lesión de rodilla, se presenta una rodilla muy traumada y hay complicaciones. No puedo hablar mucho, porque tenemos un pacto con el club, pero te digo que es un auténtico calvario, no os podéis imaginar lo que me está pasando. Llevo meses sabiendo que puede pasar que no vuelva a jugar y hay que aceptarlo. Lo estoy intentando, de todas maneras”, contó el atacante en Jigantes.

Así ha esquivado Deulofeu la depresión

“Estoy jodido. No puedo hacer lo que más me gusta desde hace mucho tiempo. Llevo más de un año fuera del campo. Está siendo muy complicado, pero, por suerte, he podido dar un gran cambio a nivel personal. Estoy muy contento por mi cambio, por quién ha estado a mi lado y por lo que he creado en mi vida. Eso me está salvando, porque, cuando no tienes a nivel personal una vida organizada, un palo tan duro, con tantas operaciones en la pierna, probablemente hubiese caído en una depresión”, afirmó Gerard Deulofeu para finalizar.

Inédito en el presente curso, Gerard Deulofeu sólo pudo participar en 18 encuentros con el Udinese la pasada temporada en los que anotó tres goles.