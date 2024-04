Un equipo de LaLiga se muestra dispuesto a ofrecer acomodo a Oriol Romeu: “Nos puede dar mucho”

Oriol Romeu, que llegó el pasado verano al Barcelona procedente del Girona, ha pasado de contar para Xavi Hernández a no hacerlo, motivo por el que podría salir del equipo a final de temporada. Eso es algo que estaría dispuesto a aprovechar en LaLiga EA Sport el Girona donde Quique Cárcel, su director deportivo, se ha mostrado abierto a ofrecerle de nuevo acomodo.

Cuestionado por Oriol Romeu en Televisió de Girona, señaló: “He dicho muchas veces que fue un jugador muy determinante para el club y para el vestidor por los valores que él tiene. Ha tenido un año complicado por alguna lesión y todo debe estudiarse, pero es un jugador que podríamos volver a tener en plantilla porque nos puede dar mucho”.

¿Se ve Oriol Romeu en el Barcelona la próxima temporada?

Oriol Romeu, por su parte, reconoció este martes haber vivido momentos esta temporada en los que no ha podido disfrutar del fútbol como si lo pudo hacer en anteriores etapas, como en la Premier League o la más reciente en Girona.

“Ha habido momento esta temporada en los que jugando, no he disfrutado”, afirmó el centrocampista del Barcelona en un entrevista en RAC1.

El jugador azulgrana no tiene redes sociales ni lee los periódicos deportivos, pero reconoció que, en ocasiones, le han llegado algunas críticas, aunque aseguró no haberse sentido maltratado por la prensa. “Titulares y cosas que han salido creo que no me han afectado. Yo ya sé lo que estoy haciendo bien y lo que no y no me hace falta confirmarlo. Lo que más me ha costado superar ha sido haber decepcionado a algún compañero o al 'míster', que confió en mí”, afirmó.

Oriol Romeu, quien destacó de Xavi “el positivismo que tiene y transmite constantemente”, entiende que el entrenador lo haya dejado en el banquillo en muchos partidos: “Siendo honestos tampoco he podido confirmarle al 'míster' que podía confiar en mí, partido sí y partido también”.

En cualquier caso, el centrocampista catalán, no se arrepiente de haber vuelto al Barcelona: “Era la oportunidad de mi vida y la tenía que coger”.

“Si acabase el año mañana, te diría que estoy satisfecho de cómo me he comportado y lo he llevado todo. El objetivo que siempre he buscado es no tener que echarme nada en cara”, manifestó Oriol Romeu, a quien le quedan dos años más de contrato como azulgrana.

Al respecto, el de Ulldecona no descarta seguir si ve que la próxima temporada puede “seguir disfrutando” en el Barcelona. “Primero, quiero acabar bien esta temporada y con buenas sensaciones”, sentenció.