El Liverpool elige entrenador para la próxima temporada

Después de que Xabi Alonso haya decidido seguir la próxima temporada en el Bayer Leverkusen, el Liverpool, donde Jürgen Klopp no continuará, ya ha elegido recambio para el técnico alemán. Se trata de Rubén Amorim, entrenador del Sporting de Portugal.

Según ha trascendido, el Liverpool ha ofrecido un contrato por tres temporadas a este técnico luso de 39 años. No obstante, la llegada de Rubén Amorim a Anfield no será sencilla ya que tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros para equipos extranjeros.

Aún así, el entrenador luso, al ser cuestionado recientemente por el Liverpool, quiso desmarcarse de Xabi Alonso. “Yo no puedo garantizar que vaya a continuar”, dijo al respecto.

“Di mi palabra y no me puedo echar atrás. Fui muy claro desde el inicio. Dije que, si no ganábamos títulos me marcharía. Fue una apuesta que yo creí que era importante transmitir a los jugadores y, por tanto, antes que nada, tenemos que ganar. Luego decidiremos. Eso no es una preocupación en estos momentos”, añadió Rubén Amorim.

La trayectoria de Rubén Amorim que ha despertado el interés del Liverpool

El que fuera jugador del Benfica, tras una gran campaña en el Braga, fichó por el Sporting de Portugal en 2020 tras el despido de Silas. En su promera campaña completa en el equipo luso, la 2020-2021, Rubén Amorim se proclamó campeón de liga, mientras que las dos siguientes campañas fue segundo y cuarto respectivamente. En el presente curso, el Sporting de Portugal de Rubén Amorim, pese a llevar un partido menos, es primero con 4 puntos de ventaja sobre el Benfica, lo que ha llevado a Liverpool a lanzarse a por él.