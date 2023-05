El Barcelona elige recambio para Xavi en LaLiga

En el Barcelona están muy contentos con Xavi Hernández y por ese motivo negocian con el técnico catalán para extender su contrato más allá de 2024. La intención de Joan Laporta es que siga ligado al club hasta el final de su mandado, es decir, hasta 2026. Sin embargo ambas partes no se ponen de acuerdo en lo que respecta a su salario, razón por la que el Barcelona piensa en Míchel, del Girona, como su recambio.

Volviendo a la renovación de Xavi Hernández, el catalán hizo un importante esfuerzo económico para poder tomar las riendas del conjunto azulgrana. Por un lado ayudó al Barcelona a pagar la mitad de los 5 millones de euros que tuvo que abonar al Al-Sadd por su libertad. Por otro aceptó cobrar una ficha cercana a los 4 millones de euros, muy alejada de lo que cobran los mejores entrenadores del mundo. Por ello, tras haberse alzado con el título liguero, Xavi Hernández está pidiendo al Barcelona que le doble el sueldo para renovar.

La respuesta de Míchel al interés del Barcelona

Por otro lado, para el club catalán no pasa desapercibido el buen hacer de Míchel en el Girona. Según SPORT, el Barcelona piensa en él como recambio de Xavi Hernández, ya sea de cara a 2024 o con vistas a 2026. Tal fuerza ha cobrado este rumor que el propio Míchel ha sido preguntado al respecto. «Por encima de los contratos está la palabra y mi sensación. Estoy feliz aquí y no es ‘día de los Santos Inocentes’ para pensar en otras cosas. El Barça tiene un excelente entrenador como Xavi y les felicito por su Liga. No pienso en otra cosa que no sea Girona», afirmó.