El ultimátum del Girona a uno de sus futbolistas: O renueva o será vendido en verano

Arnau Martínez, lateral derecho de 20 años del Girona, entrará este verano en su último año de contrato con el conjunto catalán. Cuestionado al respecto, Quique Cárcel, director deportivo del equipo, ha dejado claro que el club quiere ampliar su contrato. También que si el defensor no ve con buenos ojos hacerlo, se le buscará una salida a final de temporada.

Cuestionado por Arnau Martínez en Televisió de Girona, Quique Cárcel señaló: “Es una situación complicada. Realmente no es fácil porque ahora él no está jugando, y cuando uno no juega no está en su mejor momento para tomar decisiones. Es un jugador que es de la casa, por quien el club ha apostado y lo sigue haciendo. A nosotros nos gustaría que continuara, pero también hay otra parte, y él debe tomar decisiones sobre lo que quiere hacer con su carrera deportiva”.

“Hay que tomar la decisión de si es un verano en que lo renovamos o en que deberemos buscar una venta, porque realmente será complicado tener un jugador joven que termina contrato”, añadió.

El Girona quiere que Arnau Martínez renueve

“No diría que está en un punto muerto la renovación, pero él también tiene una situación personal con sus agentes que debe terminar de solucionar. Yo no quiero entrar en este tema porque son cosas personales, pero nuestra intención desde hace mucho y mucho tiempo es que continúe con nosotros”, reiteró Quique Cárcel dejando clara la postura del Girona respecto a Arnau Martínez.

En lo que va de temporada, Arnau Martínez, que el pasado verano sonó con fuerza para el Atlético de Madrid, ha disputado 20 partidos.