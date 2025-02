El equipo de LaLiga por el que estuvo cerca de fichar Álvaro Beníto

La historia de Álvaro Benito pudo haber sido otra si aquella fatídica temporada 1996-1997 en la que sufrió una grave lesión de rodilla, en lugar de en el Real Madrid hubiera jugado en el Sevilla. Perjudicado tras la salida de Jorge Valdano y la llegada de Arsenio Iglesias en su lugar, sabía que con Fabio Capello no iba a correr mejor suerte, por lo que llegó a un acuerdo con el equipo andaluz. Sin embargo el técnico italiano cambió de opinión respecto a él y le convenció para que siguiera en el Real Madrid.

“Te quitas un poco la incertidumbre, y aunque fue una noticia dura ya sabía que no contaba para él. Me había puesto en forma, y empiezo a entrenar de puta madre, sabiendo que no tenía nada que demostrar. A los ocho o nueve días Fabio se acerca después de un entrenamiento y me pregunta que a dónde me voy a ir”, contó al respecto Álvaro Benito en TheWildProject.

Capello se opuso al fichaje de Álvaro Benito por el Sevilla

“Le dije que creía que me iba a ir al Sevilla, y me dijo: "Te quedas". Le dije que quería jugar, y me dijo que sí, que me quedara. Yo estaba contento, no me tenía que mover, todo perfecto... Ocho primeras jornadas sin convocar”, continuó.

“Fabio no me convocó las ocho primeras jornadas, pero el primero que estaba entrenando como una bestia, picando piedra era yo. Hasta que en la jornada nueve convocado contra el Racing, juego bien y al partido siguiente titular en casa contra la Real Sociedad”, relató un Álvaro Benito que fue capaz de darle la vuelta a la tortilla.

Álvaro Benito se hizo con el único puesto de titular que estaba disponible en el Real Madrid

Y no fue fácil para él ya que sólo había un puesto en el once. “Era Illgner, Panucci, Roberto Carlos, Hierro, Sanchís, Redondo, Seedorf, Raúl, Suker, Mijatovic y un puesto en el extremo derecho para el resto de los mortales”, constató.

“Esa fue mi última experiencia sano. Jugué ocho o nueve partidos como titular, estaba jugando el mejor fútbol de mi vida, y ya llegó el momento de la lesión, con 19 años, a punto de cumplir 20”, concluyó Álvaro Benito.