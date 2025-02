El portero español en el que piensa el Atlético de Madrid como recambio de Oblak

Aunque Jan Oblak tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028, su edad, 32 años, obligan al conjunto rojiblanco a mirar al mercado en busca de un recambio de futuro para el esloveno. Es ahí donde aparece el nombre de Joan García, guardameta de 23 años del Espanyol que el pasado verano se colgó el Oro con España en los Juegos Olímpicos de París.

Según el periodista Rubén Uría, el Atlético de Madrid se estaría planteando su fichaje. De lanzarse definitivamente a por Joan García, el cuadro colchonero deberá hacerlo pronto ya que aprovechando el partido de Champions League que le enfrentó al Girona, el Arsenal se reunió con sus agentes tan y como hemos contado en LAOTRALIGA.

¿Cuánto le costaría al Atlético de Madrid fichar a Joan García?

El equipo que dirige Mikel Arteta ya intentó su fichaje el pasado verano, entonces el Espanyol se remitió a su cláusula de 30 millones de euros alegando que no era el momento de vender a Joan García. “Ahí entramos un poco en lo que es una buena venta. ¿Qué es una buena venta? Si tú intuyes que va a haber un crecimiento y un rendimiento, quizás la de ahora puede ser una venta de un jugador sin llegar a término. Para este ejercicio hemos entendido que Joan es un activo y que es necesario para lograr el objetivo porque actúa en un puesto muy específico. No podíamos debilitarnos ahí, no podíamos. El interés por él no se va a frenar. El momento de una venta de Joan quizá sea en otro momento”, explicó Fran Garagarza, su director deportivo, al respecto.

Y precisamente para cuando llegue ese momento, el Atlético de Madrid quiere estar preparado por si estimase oportuno lanzarse a por Joan García.