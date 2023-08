El fichaje en el Barcelona con el que el Sevilla va a traicionar a Sergio Ramos

El Sevilla, que descartó a Sergio Ramos aludiendo que tenía a seis centrales en su plantilla, finalmente incorporará a un futbolista en su demarcación. Y será a un viejo conocido como Clement Lenglet, actualmente en las filas del Barcelona.

El Sevilla, que también descartó a Sergio Ramos por su política de plusvalías, va a acoger al central de 28 años en calidad de cedido durante dos temporadas. Así lo asegura Mundo Deportivo, que señala que el sueldo de Clement Lenglet para esta campaña es de 18 millones brutos, por lo que el Barcelona deberá hacerse cargo de gran parte de su ficha para que la operación pueda cristalizar.

Así ha descartado el Sevilla a Sergio Ramos

Preguntado por el posible regreso de Sergio Ramos, sin equipo tras acabar contrato con el PSG, Víctor Orta, director deportivo del conjunto hispalense, manifestó: «El Sevilla tiene ya seis centrales, y en el modelo de regeneración del club, de buscar jugadores con plusvalía y de buscar un modelo de fichaje, a día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue para el Sevilla».

Más contundente todavía se mostró al respecto José Castro: “No sé qué más hay que decir. Lo voy a decir aquí y ahora. No tenemos nada con Sergio Ramos. No ha sido nunca una opción porque no encaja. ¿Sergio Ramos quiere venir al Sevilla? Yo quiero un avión, regaládmelo”.

El que sí encaja, pese a que el conjunto hispalense tiene seis centrales y que no se encuadra dentro de su política de plusvalías es Clement Lenglet, que volverá al equipo andaluz procedente del Barcelona.