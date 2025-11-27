Fútbol
El futbolista español al que Aitana Bonmatí daría el Balón de Oro antes que a Lamine Yamal
Tras decir a quién daría el Balón de Oro, Aitana Bonmatí aseguró que no quería quitar méritos a Lamine Yamal
Aitana Bonmatí, futbolista del Barcelona y tres veces ganadora del Balón de Oro, quiso romper una lanza en favor de Pedri, futbolista al que otorgaría dicho galardón antes que a Lamine Yamal, segundo en la votación tras Ousmane Dembélé en 2025.
“Pedri para mí es un futbolista top y que se valora muy poco a nivel de premios. Aporta mucho a sus equipos. El centro del campo del Barça o España es primordial y se nota cuando no está él”, dijo Aitana Bonmatí en una entrevista para El Larguero.
Haciendo alusión a Lamine Yamal, añadió: “Sin quitarle mérito a Lamine, que es un pedazo de futbolista y tiene una clase bestial, pero se tiende a valorar más a los delanteros, a los jugadores de ataque. A los que tienen menos registros en goles o asistencias no se les valora tanto. Para mí, Pedri es fundamental”.
Aitana Bonmatí ha ganado tres veces el Balón de Oro
A su vez, preguntada por la posibilidad de ganar su cuarto Balón de Oro, la centrocampista de 27 años, respondió: “¿El cuarto? Ya veremos, ya veremos. Mejor no te digo dónde tengo los otros tres, que se van a reír de mí. Están en su caja, pero no voy a decirte dónde. No me gusta verlos cada día”.
“Mi pueblo está mirando para hacer un museo para representar toda mi carrera. Algo abierto al público, y que si vienen a mi pueblo puedan verlo. Me gusta compartir las cosas. Yo ya sé lo que he ganado, lo que he vivido”, agregó al respecto Aitana Bonmatí.
