La actriz que va a dejar el porno para casarse con un futbolista del Villarreal

El que fuera futbolista del Arsenal, Nicolás Pepé, ha vuelto a recuperar la sonrisa en el Villarreal, club al que llegó hace dos veranos. El atacante costamarfileño de 30 años es feliz dentro y fuera de los terrenos de juego. Así lo demuestra que quiera casarse con Teanna Trump, actriz porno y creadora de contenido para adultos en OnlyFans.

Nicolás Pepé y Teanna Trump empezaron su relación hace año y medio, cuando el futbolista ya jugaba en el Villarreal. Sin embargo, la información subre su intención de llevar al altar a la actriz porno ha surgido en Turquía, en donde jugó en el Trabzonspor antes de recalar en el submarino amarillo. Según Kuzey Ekspres, que lleva once años en la industria del porno: “Se jubilará y se convertirá en una mujer de su propio hogar”.

Si Nicolás Pepé se casa con Teanna Trump será su segunda boda

En el caso de Nicolás Pepé, sería su segundo matrimonio, ya que se casó en 2017 con la influencer francesa Fanny B, con quien tiene dos hijos. Dicha relación terminó en 2024, justo cuando el futbolista del Villarreal empezó a salir con Teanna Trump, “el amor de su vida” según han dicho sus allegados a los medios turcos.

Nicolás Pepé llegó al Villarreal en la temporada 2024-2025 y fue clave en la clasificación del submarino amarillo para la Champions League anotando 3 goles en los 28 partidos que disputó. Por su parte, en el presente curso, el costamarfileño ha participado en 16 encuentros y ha marcado 2 tantos.