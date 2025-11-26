Deja el Valencia tras la llegada de tres nuevos fichajes

El Valencia ha anunciado este miércoles mediante un comunicado la finalización de su relación contractual con Carmelo del Pozo como secretario técnico. El anuncio de la salida del secretario técnico, que llegó al club en junio de 2023 para trabajar junto a Miguel Ángel Corona, cuya marcha se produjo hace dos semanas, llega unas quince horas después de que el club anuncie su nueva estructura deportiva con un director de captación y 'scouting', un jefe de 'scouting' para Europa y otro para Sudamérica.

Así, el Valencia, con el director general de fútbol al mando Ron Gourlay, ha decidido finalizar la etapa en el Valencia de Carmelo del Pozo, que cuenta con una amplia trayectoria profesional como preparador físico y director deportivo de diferentes clubes, los más recientes, Levante, Deportivo y Hércules.

Desde el club le agradecieron “su compromiso” y le desearon éxito en el futuro para finalizar el comunicado.

Los tres fichajes que han propiciado la salida de Carmelo del Pozo del Valencia

La salida de Carmelo del Pozo del Valencia se produce horas después de que el club de Mestalla haya ha remodelado la estructura de su dirección deportiva incorporando a Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora para que trabajen a las órdenes de Ron Gourlay.

Lisandro Isei será el director de captación y 'scouting' del club. Fue director de 'scouting' en el Al-Ahli de la Saudi Pro League, donde coincidió con Ron Gourlay. Antes había trabajado en el Charlotte de Estados Unidos y para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.

Hans Gillhaus será jefe de 'scouting' y ha trabajado previamente como 'scout 'en el PSV Eindhoven, Chelsea, Arsenal y Atalanta. Además, ha sido director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de 'scouting' europea del Sunderland.

Por su parte, Andrés Zamora será 'jefe de scouting' del Valencia para Sudamérica y previamente fue ojeador jefe de San Lorenzo de Almagro, ojeador para Sudamérica del AVS Futebol de Portugal y ojeador del primer equipo del Olympique de Marsella también para el sur del continente americano.