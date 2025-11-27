Celta de Vigo
El descarte al que ahora el Celta podría renovar si acepta rebajarse el sueldo
Termina contrato con el Celta de Vigo a final de temporada y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero
Aunque Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, confirmó en una entrevista el pasado mes de octubre que el club vigués no iba a renovar a Franco Cervi y a Joseph Aidoo, la situación de este último ha cambiado desde entonces. Tras ver cómo se ha ido ganando la confianza de Claudio Giráldez, el conjunto gallego le ofrecerá extender su contrato siempre y cuando acepte rebajarse el sueldo.
Joseph Aidoo, de 30 años, termina contrato con el Celta de Vigo a final de temporada y, si no renueva antes, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Si bien la dirección deportiva se plantea renovar a la baja al defensor según El Faro de Vigo, esta temporada sólo ha disputado 3 partidos. No obstante, Joseph Aidoo ha defendido la camiseta del equipo vigués en 141 partidos, en los que ha anotado 4 goles y repartido 2 asistencias.
El Celta de Vigo no tenía intención de renovar a Joseph Aidoo
Preguntado el mes pasado sobre por qué continuaron Joseph Aidoo y Franco Cervi en el Celta de Vigo el pasado verano, Marco Garcés respondió: “Ambos manifestaron su deseo de quedarse. No tuvimos ofertas demasiado claras, pero la oferta tiene que ir madurándose. Entonces, si el jugador para la oferta de inmediato, pues esa oferta no crece. Sí hubo acercamientos, no hubo ofertas concretas porque ellos mismos las pararon. Es que Vigo es un buen sitio para quedarse: el marisco, la playa, el año de Europa, la gente muy metida con nosotros... Hay pocas razones para irse”.
Entonces, al único futbolista al que el conjunto gallego estaba abierto a renovar era Mihailo Ristic, del que dijo: “Esperaremos a ver cómo evoluciona el año, su capacidad de mantenerse sano y entonces, se tomará una determinación. Cada vez que entra se ve que es un gran jugador, que cumple con todos los requisitos que nosotros buscamos en esa posición. Todo tendrá que ver con su capacidad de mantenerse sano”.
