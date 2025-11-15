Manuel Pellegrini ya ha decidido si renovará su contrato con el Betis

Manuel Pellegrini ha sido tentado una vez más por Chile para ser su nuevo seleccionador. Sin embargo, la no clasificación de la selección andina para el Mundial, llevará al chileno a extender su contrato con el Betis hasta 2028. Aún así, Manuel Pellegrini no descarta ser algún día seleccionador de Chile, razón por la que el técnico de 72 años ha pedido a la Federación que le espere de cara a la Copa América que se celebrará en 2028.

Manuel Pellegrini terminaba contrato con el Betis a final de temporada y, aunque el club de las Trece Barras llevaba tiempo negociando su renovación, el chileno no ha tomado una decisión definitiva hasta ver como Chile se quedaba fuera del Mundial. Chile, por su parte, ha dado por concluidas las conversaciones con Manuel Pellegrini al conocer que renovará su contrato con el Betis hasta 2028 según apunta ESPN.

Ahora los planes del técnico chileno pasarían por tomar las riendas de la selección de cara a la Copa de América de 2028 y preparar a la selección andina para el Mundial de 2030.

Pellegrini, el interés de Chile y su continuidad en el Betis

Antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en Liga, Manuel Pellegrini dijo en rueda de prensa sobre la posibilidad de hacerse cargo de la selección de Chile: “Que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá. No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia, aunque siempre es un orgullo que uno tenga uno tenga esa posibilidad con su país”.