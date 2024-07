El equipo de LaLiga quiere aprovechar la pasividad del Valencia para fichar a Luis Rioja

El fichaje de Luis Rioja por el Valencia ha pasado de estar hecho a ser un movimiento que difícilmente se produzca. Aún así, el extremo del Alavés, que ha entrado este verano en su último año de contrato, cuenta con un nuevo pretendiente en LaLiga EA Sports, Osasuna.

Si el fichaje de Luis Rioja por el Valencia se ha encallado es porque Peter Lim no quiere gastar más de la cuenta. Por ello, el propietario del conjunto che, que a estas alturas quería haber hecho caja ya por Giorgi Mamardashvili, no acometerá más fichajes hasta que no libere masa salarial. Esto es algo que quiere aprovechar Osasuna y con ese objetivo ha contactado con el futbolista de 30 años según el diario AS. La intención del cuadro rojillo sería alcanzar primero un acuerdo con Luis Rioja para luego forzar al Alavés a que le traspase.

¿Cuánto le costará a Osasuna fichar a Luis Rioja al Alavés?

En principio, según trascendió, el Valencia iba a hacerse con sus servicios por una cantidad entre el millón y el millón y medio de euros, por lo que a Osasuna le resultará bastante asequible su fichaje.

Cabe señalar que Luis Rioja ya estuvo cerca de abandonar el Alavés el pasado mercado invernal. Sobre su frustrado fichaje por el Betis, que era el equipo que iba a hacerse con sus servicios, Luis García Plaza, técnico del Alavés, llegó a comentar en rueda de prensa: “Imagínate que recibes una oferta, que él ha manifestado públicamente que es del Betis, que es de allí, que tienes casa allí... pues te mareas. Es normal. Lo que él hizo creo que está súper bien, que hablen los clubes. Ha estado muy profesional”.

Tras ese gesto de Luis Rioja, ahora el Alavés podría facilitar su salida a Osasuna o al equipo al que el futbolista dé el visto bueno.