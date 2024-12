El fichaje que el Villarreal quiere cerrar en el Bayern de Múnich

Cuarto en la clasificación, puesto que le daría acceso a la próxima edición de la Champions League, el Villarreal mira con optimismo el mercado en busca de refuerzos de cara al segundo tramo de la temporada. Una oportunidad interesante para el submarino amarillo es la de hacerse con un Mathys Tel con el que no está contando Vincent Kompany en el Bayern de Múnich.

No obstante, al ser cuestionado sobre él, el técnico del conjunto alemán dijo: “Es importante para estas posiciones que tengamos estos jugadores. No tenemos demasiados. Todos han contribuido a que el equipo consiga lo conseguido hasta ahora. Todos desempeñarán un papel y serán importantes. No hay una gran diferencia entre los jugadores. Es más bien una diferencia de perfil. Mathys lo está haciendo notablemente bien y por eso sigue teniendo su oportunidad. Es un jugador joven y con futuro. Debe continuar así”.

Los rivales del Villarreal en la puja por Mathys Tel

Aún así el atacante de 19 años tiene mucha competencia en su demarcación, motivo por el que el Bayern de Múnich podría ver con buenos ojos que saliera en calidad de cedido. Buscando ser tenidos en cuenta de ser así, además del Villarreal; el Leipzig y el Werder Bremen ya han preguntado por Mathys Tel.

Desde su llegada al Bayern de Múnich procedente del Rennes en 2022, Mathys Tel ha participado en un total de 76 partidos con el Bayern de Múnich, con el que ha anotado 16 goles y repartido 6 asistencias. Unos registros que no han conseguido evitar que su protagonismo sea cada vez menor.