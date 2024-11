El ex del Real Madrid que quiere fichar a Cristiano Ronaldo para su equipo

Cristiano Ronaldo termina contrato a final de temporada con el Al-Nassr, equipo con el que ha anotado 77 goles en los 87 partidos que ha jugado desde que fichase por el conjunto saudí el 30 de diciembre de 2022. Con estos registros no es de extrañar que, pese a tener 39 años, haya equipos dispuestos a traerle nuevamente a Europa. Uno de ellos, el Fenerbahçe de José Mourinho, al que ya tuvo como entrenador en el Real Madrid.

Aunque Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado del mundo y cobra 200 millones de euros por temporada, podría estar abierto a dejar el Al-Nassr, con el que difícilmente ganará la liga saudí. Sí podría hacerlo con el Al-Hilal, que como hemos contado en LAOTRALIGA, piensa en él como recambio de Neymar

.

En lo que respecta al interés del Fenerbahçe, medios turcos aseguran que José Mourinho ha hablado directamente con Cristiano Ronaldo para saber si querría jugar en su equipo. Con el fin de ayudar a convencer al delantero, Mario Branco, director deportivo del club otomano, ha contactado con su agente, Jorge Mendes, que es también en representante de José Mourinho.

¿Cuándo se retirará Cristiano Ronaldo?

Preguntado recientemente por su futuro en una entrevista con Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo señaló: “Ahora estoy disfrutando del fútbol porque sé que no me queda mucho tiempo en el campo. Para mí ahora no es importante ser el mejor jugador o ganar premios. Lo que es importante para mí ahora es disfrutar y ayudar a mi equipo”.

Insistido por la retirada, declaró: “Ni siquiera quiero pensar en eso. Déjame pensar en el presente”.