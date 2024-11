Dispuesto a ser el relevo de Pellegrini en el Betis

Manuel Pellegrini, técnico de 71 años, tiene contrato esta temporada con el Betis y la siguiente. Candidato a relevar al chileno se ha mostrado Arzu, que está haciendo méritos para ello en el filial del conjunto verdiblanco.

Cuestionado en Canal Sur por la posibilidad de relevar a Manuel Pellegrini en el Betis, Arzu señaló: “¿Si me veo entrenando al Betis en Primera? ¡Pues no lo sé! Ahora mismo, igual que los chicos, yo también estoy en una etapa formativa; estoy aprendiendo. Siempre he dicho que me siento muy orgulloso de haberme formado como jugador y como entrenador en el Betis. Llevo mucho tiempo en esta casa y creo que he tenido mucha suerte. En el fútbol no se sabe nunca lo que puede pasar, pero a día de hoy está inmensamente complicado. Primero, porque a día de hoy el equipo tiene un entrenador de élite, que ha demostrado que es un técnico 'top’ en todos los equipos en los que ha estado, y segundo porque luego nosotros tenemos que cumplir con esa meritocracia. Es verdad que me va bien las cosas con el Betis Deportivo, pero es muy pronto. Ojalá pueda estar en el Betis y seguir mucho tiempo ejerciendo esta profesión tan bonita como es la de entrenador”.

La fidelidad de Pellegrini al Betis

Pese a que en 2023 fue tentado desde Arabia Saudí, Manuel Pellegrini se mostró fiel al Betis afirmando que le gusta cumplir sus contratos. “Hubo una oferta en papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero. Yo le había dicho que sí a China hace años. Mi familia nos inculcó siempre la cultura y la lectura. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto y dudé mucho. Pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte. Sentía que no era el momento de irme aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula”, aseguró.