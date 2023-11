El futbolista español que no se arrepiente de haber abandonado el Real Madrid

El Girona es líder de LaLiga EA Sports y Miguel Guitiérrez, a sus 22 años, un fijo en los esquemas de Míchel. Es por ello por lo que no se arrepiente de haber abandonado el Real Madrid para recalar en el conjunto catalán.

Cuestionado al respecto en una entrevista para MARCA. Miguel Guitiérrez dijo: “No. Estaba en jugando en Primera RFEF con el Castilla. Dar el salto a Primera no es nada fácil y tener minutos, jugar muchos partidos es complicado. No ha podido salir mejor, he caído de pie en un sitio que el equipo me ha arropado, un cuerpo técnico que entiende de mis características y estilo de juego y yo intento darles eso. Es imposible arrepentirse y no ha podido salir mejor”.

Miguel Gutiérrez se ofreció para volver al Real Madrid

Cabe señalar que el Real Madrid conserva el 50 por ciento de los derechos sobre Miguel Gutiérrez, por lo que podría repescarle al igual que hizo con Fran García. Preguntado por esta posibilidad el pasado mes de febrero en el diario AS, el defensor no dudó en ofrecerse al cuadro merengue. “Claro que son cosas que tengo en la cabeza, el Madrid siempre ha sido mi casa. Y gracias al club, soy este jugador de ahora. Tengo claro que hay que seguir haciendo las cosas bien en el Girona y ya se verá en verano. En esto del fútbol, nunca se sabe qué va a pasar. Volver al Madrid, a casa, sería muy bonito, pero esto pasa por hacer una gran temporada aquí, como ya se está haciendo, y tener buenos números”, señaló entonces.