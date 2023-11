El zasca de Imanol a Januzaj en su reencuentro

Sin sitio en los esquemas de Imanol Alguacil, Adnan Januzaj terminó abandonando la Real Sociedad para recalar en el Sevilla. En su reencuentro, el técnico txuri-urdin bromeó con el sobrepeso del belga y explicó, a modo de zasca, por qué no siguió en el conjunto vasco: “Sólo con talento no vale”.

Cuestionado por Adnan Januzaj tras el partido entre la Real Sociedad y el Sevilla, Imanol Alguacil señaló haciendo alusión a su sobrepeso: “He estado con él, he hablado con él, le he abrazado, le he tocado a ver cómo estaba de pliegues, y le he dicho que estaba bastante mejor y me ha dicho que tenía muchas ganas de jugar contra nosotros”.

“Siempre he tenido buenas palabras para él, yo intenté sacar el máximo de él aquí, pero esto es máxima exigencia y quizá Janu se nos cayó por el camino. Por talento podría estar aquí pero sólo con talento no vale. En un futuro espero ver todo su potencial aunque no sea aquí”, añadió explicando su salida de la Real Sociedad.

La Real de Imanol se impuso al Sevilla de Januzaj

La Real Sociedad firmó una victoria sin brillo ante el Sevilla (2-1) en el Reale Arena, en un duelo con una primera parte de color local y una segunda en la que despertaron los visitantes, que dinamitaron sus opciones de lograr la igualada tras sendas expulsiones con roja directa de Sergio Ramos y Jesús Navas.

Es costumbre que la Real Sociedad salte al césped con mucha mordida en los primeros compases del encuentro y es costumbre también que logre marcar goles tempraneros. Y esta vez, no fue menos. Una falta escorada lanzada por Ander Barrenetxea antes del minuto 4 acabó dentro de las mallas gracias, en parte, a un Marko Dmitrovic que contribuyó en el tanto del equipo blanquiazul.

El gol activó al conjunto hispalense, aunque su respuesta fue más de corazón que de juego, y Youssef En-Nesyri para buscó la igualada en un contraataque que fue bien contrarrestado por Álex Remiro.

De poco le sirvió al Sevilla ese pequeño arreón, ya que Sadiq Umar, en un arrebato de confianza absoluta, decidió lanzar un misil tierra-aire desde su casa ante el que poco pudo hacer Dmitrovic. Un gol de una importancia capital para el delantero nigeriano de la Real Sociedad después del calvario que ha sufrido en el último año por culpa de una lesión de ligamento cruzado de rodilla.

La primera parte fue un auténtico bálsamo para una Real Sociedad que manejó a su antojo a un muy endeble Sevilla que no supo reaccionar a los dos tantos.

Comenzó algo mejor el Sevilla la segunda mitad y con el paso de los minutos llegó cada vez con más peligro al área de Álex Remiro, que hasta el minuto 60 fue un espectador de lujo del encuentro.

El mejor juego del equipo sevillano encontró premio en un centro de Adrià Pedrosa que remató de cabeza En-Nesyri, que, con un poco de fortuna gracias a un rebote en la defensa realista, batió a Álex Remiro.

El tanto despertó al conjunto dirigido por el uruguayo Diego Alonso, que rápido buscó la igualada y casi la encontró por medio del delantero marroquí, que disparó a la cruceta de la portería realista en el minuto 66.

El conjunto dirigido por Imanol Alguacil quiso reaccionar y Take Kubo estuvo a punto de marcar, pero lo evitó un Dmitrovic providencial. El futbolista nipón desperdició minutos después la oportunidad de finiquitar el encuentro tras ejecutar muy flojo un mano a mano que atajó fácil Dmitrovic.

Sergio Ramos minimizó considerablemente las opciones de remontada del Sevilla después de arrollar a Brais Méndez. Jugada que, en un principio, se saldó con la segunda amarilla para el defensa y que, tras la revisión del VAR, se convirtió en roja directa.

A esa expulsión siguió la de Jesús Navas, quien, tras un cruce de palabras con el árbitro, se llevó también la cartulina roja y dejó al Sevilla con 9 futbolistas sobre el terreno de juego.

Una ventaja numérica que no supo aprovechar el conjunto local para ampliar su ventaja en los últimos minutos, aunque no le hizo falta para llevarse los tres puntos.