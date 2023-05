Un futbolista del Sevilla reconoce que pudo haber jugado en el Betis

Bryan Gil, que ha regresado al Sevilla cedido por el Tottenham, ha desvelado que pudo haber jugado en su día en el Betis. Es más, llegó a estar a prueba durante dos semanas en el conjunto verdiblanco, al que terminó rechazando para no llegar tarde al colegio.

«El director deportivo de Barbate me llamó para hacer las pruebas del Betis, pero empecé mal: el primer día fui de rojo. Estuve yendo dos semanas», comenzó diciendo Bryan Gil en el diario AS.

«No me acuerdo si yo le dije a mis padres que no iba al Betis, porque el horario era de llegar tarde por el colegio, o que fueron ellos los que dijeron que no. Pero me encontré más cómodo en el Sevilla, me trataron muy bien. Después de tantos años estoy muy contento y orgulloso de jugar en este club y haber pertenecido a él», añadió.

La salida de Bryan Gil del Sevilla

Bryan Gil, que finalmente se formó en la categorías inferiores del Sevilla y no en las del Betis, fue traspasado por el conjunto hispalense al Tottenham por 25 millones de euros en una operación que llevó a Erik Lamela al equipo andaluz. Fue tras su espectacular paso por el Eibar; sin embargo no terminó de adaptarse a la Premier League, motivo por el que fue cedido en el mercado invernal al Valencia.

Tras correr la misma suerte esta temporada, el Tottenham volvió a ceder a Bryan Gil en enero. En esta ocasión, al Sevilla. Ahora, gracias a un gol suyo frente a la Juventus, el club de Nervión volverá a luchar por una nueva Europa League en la final frente a la Roma.