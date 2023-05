Ya hay un gran favorito para llevarse a Kang in Lee del Real Mallorca

Aunque Simeone ha dado el visto bueno al fichaje de Kang in Lee por el Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco no tiene intención de alcanzar los 20 millones de euros en los que ha sido tasado por el Real Mallorca. Esto deja el fichaje del coreano en bandeja al Manchester United.

Y es que en Old Trafford sí estarían dispuestos a satisfacer la demanda del Real Mallorca, mientras que en el Atlético de Madrid no quieren pagar más de 10 millones por Kang in Lee según Relevo. Si bien el Manchester United sería el gran favorito para hacerse con el atacante coreano, el futbolista de 22 años también ha sido relacionado con el Nápoles. No obstante, el campeón de la Serie A no se lanzará a por Kang in Lee si no pierde a ninguno de sus atacantes.

Kang in Lee, que llegó a coste cero al Real Mallorca procedente del Valencia, ha disputado 36 partidos esta temporada anotando 6 goles y repartiendo 5 asistencias, registros que no han pasado desapercibidos para el Manchester United, el Atlético de Madrid y el Nápoles.

Además de Kang in Lee, Pablo Maffeo podría abandonar el Real Mallorca en verano

Aunque el futuro de Monchi está en el aire, sigue trabajando como si la próxima temporada fuera a seguir al frente de la dirección deportiva del Sevilla. Y aunque ya ha fichado a Federico Gattoni y a Adriá Pedrosa, quiere hacer lo propio con Pablo Maffeo, lateral diestro de 26 años del Real Mallorca.

Jesús Navas, de 37 años, entrará este verano en su último año de contrato con el Sevilla y Monchi quiere atar a Pablo Maffeo como su recambio cuanto antes. Sacar al argentino del Real Mallorca resultaría bastante asequible para el conjunto hispalense, por lo que el club de Nervión intentará su fichaje este mismo verano.