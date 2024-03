Ya hay un equipo en LaLiga dispuesto a fichar a Lunin al Real Madrid

Qué hará el Real Madrid con Andriy Lunin cuando Courtois regrese es toda una incógnita. El guardameta de 25 años entrará en verano en su último año de contrato y su renovación dependerá de que acepte o no de nuevo tener un rol de suplente. El ucraniano también podría ampliar su contrato y salir la próxima temporada en calidad de cedido para no ver frenada su progresión. Ya sea en propiedad o a préstamo, el Betis valora la posibilidad de incorporar a Lunin a su plantilla, aunque no es la única opción que baraja.

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Iñaki Peña, del Barcelona, es otro portero que gusta al club de las Trece Barras desde hace tiempo. Por otro lado, Estadio Deportivo incluye a Luís Maximiano, que juega cedido en el Almería por la Lazio, y a Rajkovic, del Real Mallorca, en su agenda. Y es que Claudio Bravo termina contrato a final de temporada y Rui Costa, pese a estar firmado hasta 2026, se ha mostrado abierto a salir del Betis para poder probar fortuna en el extranjero. Todo esto ha llevado al conjunto verdiblanco a peinar el mercado en busca de un nuevo guardameta y a convertirse en una opción para Andriy Lunin.

¿Esta dispuesto Lunin a mudarse a Sevilla para jugar en el Betis

Animando al Betis y a intentar su fichaje, Anastasia Tamazova, novia del guardameta del Real Madrid, dijo recientemente sobre el futuro de Lunin: “Si hay un club que le permita jugar, creo que nos iremos. Si va a jugar, entonces, por supuesto, estamos listos para mudarnos”.