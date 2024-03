¿Seguirá Santi Cazorla en el Oviedo la próxima temporada?

Santi Cazorla, elegido mejor jugador de febrero por la afición del Real Oviedo y titular en las últimas dos jornadas, afirmó que "las sensaciones diarias son muy buenas" y que no piensa en las lesiones.

"El nivel del equipo también es muy bueno y eso obliga a que todos demos pasos hacia delante. Ojalá pueda seguir progresando y pueda jugar más minutos en los partidos, aportar a nivel físico y aguantar lo máximo en los partidos importantes es uno de mis objetivos", explicó el de Lugo de Llanera, que suma 17 partidos ligueros en el presente curso, 5 de ellos como titular.

El Real Oviedo está a un punto del playoff y a tres del ascenso directo, algo que para Santi Cazorla es "muy bonito de vivir, sobre todo para los de casa", y más si cabe "después del inicio tan complicado que tuvo el equipo", refiriéndose a los 3 puntos de 21 cosechados por el Real Oviedo en las primeras siete jornadas.

"Soy uno más dentro del vestuario, siempre he sido así en todos los equipos. Aquí más aun, porque es mi casa. Intento ayudarles todo lo que puedo y que me vean como alguien humilde es lo que quiero. No soy diferente al resto, siempre ha sido así", explicó.

Para finalizar, Santi Cazorla aseguró que el Racing, rival de los azules este sábado, "es un gran rival, un rival directo y el partido cobra más importancia si cabe" y ejercicio de portavoz del vestuario al decir que esperan un gran ambiente porque la afición oviedista "nunca falla".

Santi Cazorla tiene contrato hasta final de temporada

Santi Cazorla, de 39 años, tiene contrato con el Real Oviedo hasta final de temporada. Preguntado por su futuro, señaló: “Mi objetivo es ayudar este año, no me planteo en pensar en el futuro. Quiero conseguir algo bonito en mi casa, lo tenemos en la mano y no pienso en otra cosa. Veremos qué pasa en verano y qué decidirá”.