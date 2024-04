La información que sitúa a Sergio Ramos fuera del Sevilla la próxima temporada

Sergio Ramos hizo un esfuerzo económico para fichar por el Sevilla el pasado verano reduciéndose considerablemente el sueldo. Lo hizo para reconciliarse con la afición hispalense tras su convulsa salida al Real Madrid en el año 2005 y con la esperanza de volver a ser convocado con la Selección, algo que no ha tenido a bien hacer Luis de la Fuente pese a su gran rendimiento. Y por su gran rendimiento, el Sevilla, que sólo firmó a Sergio Ramos hasta final de temporada, tiene intención de renovarle. Sin embargo, una información reciente parece situar al central de 38 años lejos del Sánchez Pizjuán el curso que viene.

Y es que, según Relevo, su hermano René, que es también su representante, ha viajado a Estados Unidos para estudiar oferta de la MLS. Dicha información está en consonancia con una publicada anteriormente por Mundo Deportivo que afirmaba que Sergio Ramos quería jugar en Estados Unidos o en Arabia Saudí la próxima temporada. No obstante, el central rechazó una suculenta oferta de Arabia Saudí el pasado verano para poder recalar en el Sevilla. Tras haber hecho ese importante esfuerzo económico, y consciente de que el club de Nervión no puede pagarle una ficha acorde a su estatus, Sergio Ramos podría emprender su última aventura en el extranjero antes de la retirada.

Sergio Ramos no descarta abandonar el Sevilla

Por su parte, Sergio Ramos, al ser preguntado por su futuro semanas atrás en una entrevista para DAZN, no descartó abandonar el Sevilla en verano. “Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme. Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia”, dijo al respecto.