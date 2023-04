Luis Enrique tiene un nuevo pretendiente en la Premier

Aunque Luis Enrique llegó a viajar a Londres para negociar con el Chelsea, la primera opción del conjunto inglés siempre fue Nagelsmann, con el que ha retomado las negociaciones pese al fichaje de Lampard. Y es que si el alemán no pudo tomar las riendas de su banquillo fue porque todavía tiene que resolver detalles de su finiquito con el Bayern de Múnich. Luis Enrique, por su parte, podría aterrizar en la Premier League de la mano del Tottenham.

Tras la salida de Antonio Conte el pasado mes de marzo, Cristian Stellini se hizo cargo del equipo. Sin embargo, de cara a la próxima temporada, el Tottenham piensa en Luis Enrique. No obstante, la del asturiano no es la única opción que baraja ya que, según Telegraph, Vincent Kompany y Mauricio Pochettino también son candidatos a su banquillo. El regreso de este último sería el mayor deseo de los aficionados del Tottenham.

Luis Enrique estaría abierto a entrenar al Tottenham

Según manifestó Luis Enrique en la última entrevista que concedió: «Me gustará ir a Inglaterra a trabajar, la Premier. Veo más Liga inglesa que la española».

«Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier en junio. No iría a cualquier equipo sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número. No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos. Pero soy afortunado porque mi vida personal me llena. ¿Que se alarga esto, que no llegan ofertas? Pues es lo que hay. Iría a un equipo con posibilidades. Eso no significa que no vaya a trabajar en España», agregó el asturiano, al que ahora se le ha presentado la opción de entrenar al Tottenham.