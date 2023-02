Pochettino se ofrece para volver al Espanyol

El técnico de 50 años, sin equipo desde que el pasado verano el PSG prescindiera de sus servicios, se ha mostrado abierto a entrenar nuevamente al Espanyol. Sin embargo, Mauricio Pochettino ha señalado que no se haría cargo del Barcelona.

Cuestionado por la posibilidad de regresar al Espanyol en el canal de Twitch del periodista Javier de Haro, el entrenador argentino puntualizaba: «Hablar de volver siempre es embarazoso».

Y es que, en todo momento, Mauricio Pochettino se mostró respetuoso a Diego Martínez, actual técnico del Espanyol. «Diego es un gran entrenador y espero que esté muchos años en el Espanyol. Por supuesto que cuando uno ha sido jugador y que como entrenador pasara lo que pasó, a uno siempre le queda la espinita de volver, y no por revancha sino para lograr cosas, poder darle a toda nuestra gente la alegría de pelear por cosas importantes», contestó.

Las condiciones de Pochettino para entrenar al Espanyol

Sobre las condiciones que pondría para tomar nuevamente las riendas del Espanyol, señaló: «Pochettino, en una segunda etapa como entrenador, escucharía qué tipo de proyecto, cuáles son los objetivos».

«En un proyecto donde los objetivos son claros y las herramientas para conseguirlos están ahí, por qué no, me lo habría pensado», prosiguió. «En un proyecto en el que puedas trabajar bien, qué mejor club que el Espanyol y qué mejor lugar que Barcelona, insistió Mauricio Pochettino.

La salida de Pochettino del Espanyol

Sobre su salida del Espanyol, club que le dio la oportunidad de entrenar al primer nivel, manifestó: «No era el momento de irse pero había que hacerlo, con la sensación de volver algún día y darle al club la mejor calidad que merece. Algún día está siempre la idea de volver a un club con el que los lazos emocionales no se van a romper nunca».

Mauricio Pochettino aprovechó la ocasión para hablar de las discrepancias que tuvo con Ramón Planes: «Con Ramón hubo muchas cosas que no se tomaron de la mejor manera, todo lo que sea innovar era ir en contra de la idiosincrasia del club. Fui muy criticado por las obras de la Ciudad Deportiva, cuando lo único que quería era proveer al club de mayor profesionalismo, que los jugadores tuvieran herramientas para mejorar en el campo».

Aún así, destacó: «Cuando miras para atrás, ves que se hizo un grandísimo trabajo». «Se logró una cierta idea de juego, una filosofía que daba al club lo que se necesitaba en ese momento», presumió Mauricio Pochettino.

El argentino habló también de la grandeza del Espanyol: «El Espanyol es uno de los grandes, siempre tiene aspiraciones, a veces hace falta paciencia y capacidad para darle al club ese proyecto que le dé estabilidad en una zona mucho más alta de lo que se ha estado». Aunque matizó. «Un club con ambición, después la realidad te marca lo que puedes conseguir o no».

El Real Madrid y el Barcelona

Mauricio Pochettino admitió también que «hubo posibilidades» de entrenar al Real Madrid, «pero los ‘timings’ se tienen que dar. Nosotros nos movemos más por la palabra que por los contratos», aclaró. Además confesó que nunca hubo un acercamiento real al Barcelona, al que difícilmente entrenaría. Preguntado al respecto, contestó: «Por muchas cosas. ¿Cómo me identifico yo con el Barcelona? No hablo de lo futbolístico, porque soy un entrenador al que le gusta la asociación en el juego, que le da prioridad a la estética como a cualquier aficionado español. Pero no tendría nada que ver».