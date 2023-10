En el Milan ven a este futbolista cambiando el Betis por el Barcelona

Aunque dirigentes del Milan ya se han reunido con los agentes de Juan Miranda para transmitirles su interés por el lateral de 23 años, las conversaciones no han sido del todo positivas. Y es que aunque el conjunto italiano estaba dispuesto a ofrecer 6 millones de euros por el defensor en el mercado invernal pese a que termina contrato con el Betis a final de temporada, el Barcelona tiene muchas opciones de hacerse nuevamente con sus servicios según la prensa italiana.

Por un lado, el club catalán mantiene el 40 por ciento de sus derechos, por lo que puede cerrar su fichaje por un importe inferior. Por otro lado, al tener también un derecho de tanteo sobre Juan Miranda, al Barcelona le bastará con igualar al Betis la parte que recibiría si vende al lateral al Milan o a cualquier otro equipo para hacerse con sus servicios. Incluso, el conjunto verdiblanco podría esperar a que el lateral termine su contrato para cerrar su fichaje a coste cero de cara al siguiente curso. Según Corriere dello Sport, en el Milan creen que Juan Miranda esperará al Barcelona.

Juan Miranda no es el único objetivo del Barcelona en el Betis. En su misma situación contractual se encuentra Guido Rodríguez, aunque en su caso, al no tener su posición doblada, el club catalán podría intentar su fichaje en el mercado invernal. No obstante, puesto a reforzar su centro del campo, Xavi Hernández preferiría que el Barcelona se llevase a Rodri Sánchez del Betis, una operación que se antoja mucho más complicada.