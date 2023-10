Desvelan la decisión del Real Madrid con Kubo

Aunque estamos en el mes de octubre, el Real Madrid ya habría decidido qué hacer con Kubo. Y es que aunque vendió al futbolista de 22 años a la Real Sociedad por 6,5 millones de euros, se reservó el 50 por ciento de sus derechos.

Es decir, que por un lado el Real Madrid se aseguró con este movimiento ingresar la mitad del importe que reciba el club txuri-urdin si decide vender a Kubo. No obstante, aunque tome esa decisión, el conjunto blanco podrá repescar al nipón si iguala la oferta a la que dé el visto bueno la Real Sociedad. Incluso si el equipo donostiarra se niega a vender a Kubo, el Real Madrid podrá repescarle por la mitad del precio fijado en su cláusula de rescisión; o sea, por 27 millones de euros. Según Okdiario, el cuadro merengue tiene previsto recuperar al atacante y ése será el precio que pague por él el próximo verano.

El agradecimiento de Kubo a la Real Sociedad

Preguntado por la Real Sociedad, Kubo ha reconocido: «La Real me ha ayudado a reivindicarme como futbolista, no estaba en buen momento y me ayudó a volver a subirme al tren que te lleva al éxito».

«Me encuentro bastante bien la verdad, sin la ansiedad que tuve la pasada temporada por demostrar lo que tenía dentro. Ahora la gente ya me conoce, mis compañeros también y estoy más tranquilo», añadió explicando el paso adelante que ha dado en el presente curso, en el que lleva 5 goles en 8 partidos de Liga.