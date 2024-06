Nolito se ofrece para volver al Celta de Vigo

Nueve meses después de haber colgado las botas, tras haber probado fortuna en la Kings League, Nolito echa de menos el futbol profesional. Es por ello por lo que el que fuera futbolista del Barcelona, del Sevilla, del Manchester City y del Celta de Vigo, entre otros clubes, se ha ofrecido para regresar a este último equipo.

Cuestionado en MARCA sobre si echaba de menos el fútbol, Nolito confesó: “Lo he echado de menos pero, a veces, una retirada a tiempo es una gran victoria. Mi vida entera ha sido prácticamente lo mismo, dedicada al fútbol. Ahora disfruto de la familia y de los amigos y hago otras cosas. Hay también aspectos positivos como tener paz mental porque todos los veranos el teléfono sonaba de un lado y del otro. Y no echo nada de menos las pretemporadas, mañana y tarde con calor, carreras y pesas para delante y para atrás”.

El gaditano aprovechó la ocasión para agradecer a Iago Aspas haber dicho que con el futbolista con el que más había disfrutado era con él. “Vi la entrevista. Eso es porque me quiere y porque algún pase le habré dado. Es un privilegio y un honor porque en la historia del Celta han pasado muy buenos jugadores y yo me considero uno más. A Iago le pondría una estatua en Vigo de platino, de oro no que está muy caro”, bromeó Nolito.

“He disfrutado mucho y he sido muy feliz. De todos los equipos en los que he estado, que han sido unos cuantos, para mí es donde más he disfrutado del fútbol. Tengo dos hijas gallegas y amigos gallegos. Vigo es mi segunda casa. Está Sanlúcar y después Vigo”, añadió.

¿Qué le gustaría hacer a Nolito en el Celta de Vigo?

Valorando la temporada del Celta de Vigo, señaló: “Me ha dado sufrimiento, no es necesario tanto porque nos va a dar un infarto. Les he seguido en casi todos los partidos, hubo épocas en las que jugaron al fútbol muy bien, pero hay que finalizar. Esperemos que este año se puedan resetear y aprender de los errores de la temporada pasada. Benítez hizo muchas cosas buenas pero hubo pequeños errores. Es un gran entrenador pero en el Celta no salieron las cosas como él hubiera querido. Hay mucha gente joven que ojalá nos hagan disfrutar muchísimo”.

Fue entonces cuando Nolito se ofreció para volver al Celta de Vigo. “La verdad es que volvería pero en algo que me guste y me lo pase bien, no para cualquier cosa. Si es algo en lo que disfrutase, claro que volvería”, afirmó.

Sobre qué papel le gustaría desempeñar, manifestó: “Estar entre el entrenador y los jugadores, o entre la plantilla y los directivos porque estoy metido en el fútbol y hay jugadores que me quieren mucho. Quiero pasármelo bien y ayudar pero sin pintar mucho, porque en el fútbol hay muchos egos. Pero meterme en un coche horas para ver cuatro partidos el fin de semana, ayudando al director deportivo, para eso no me veo. Quiero estar relacionado con el fútbol. Veremos lo que va saliendo y hacer algo que me divierta, me guste y me sienta realizado y sino ya nos reinventaremos. No es un tema económico”.