Iborra se despide del Olympiacos y negocia con este equipo español

El centrocampista valenciano Vicente Iborra se despidió este jueves del Olympiacos griego, club en el que jugó la temporada 2023-2024 y logró la Liga Conferencia, y explicó que su corazón le pide “otra cosa”, en referencia a su posible regreso al Levante.

Vicente Iborra publicó una carta de despedida en la red social X en la que destacó el “respeto, honor y orgullo” que ha significado para él vestir la camiseta del equipo heleno la pasada temporada, en la que disputó treinta encuentros y logró el pasado 29 de mayo el título europeo al derrotar por 1-0 a la Fiorentina en la prórroga.

“Como he transmitido al club no es que no quiera seguir jugando para Olympiacos, es que ahora mi corazón me pide otra cosa”, explicó Vicente Iborra, que deslizó que había rechazado negociar una posible renovación con el equipo griego, al que llegó hace un año.

Vicente Iborra quiere volver al Levante

El deseo de Vicente Iborra, tal y como ha repetido el futbolista en varias ocasiones antes y después de ganar el último título europeo con el Olympiacos, es regresar al Levante, club en el que se formó y jugó hasta 2013 y posteriormente regresó como cedido por el Villarreal para jugar en Segunda el curso 2022-2023.

Vicente Iborra, de 36 años, negocia ahora con el Levante su vuelta después de que su agente haya mantenido al menos una reunión con el director deportivo del club, Felipe Miñambres.