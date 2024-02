Un nuevo equipo tienta a Julen Lopetegui para que vuelva a entrenar

Julen Lopetegui quiere volver a entrenar en la Premier League y aunque dicha opción se la ha ofrecido en los últimos días el Crystal Palace, el técnico vasco la ha declinado ya que querría empezar un proyecto de cero en lugar de hacerse cargo de él a mitad de temporada. Sin embargo poro parece importarle esto al West Ham, que piensa en el que fuera entrenador del Real Madrid y del Sevilla, y seleccionador español, para relevar a David Moyes, ex de la Real Sociedad.

Pese a que el conjunto inglés es noveno en la clasificación,acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria. Es por ello por lo que, con el objetivo de mirar a Europa, el West Ham se plantea un cambio en el banquillo como revulsivo. Además de Julen Lopetegui, según, Daily Mail, Steve Cooper y Graham Potter completan la lista de entrenadores que maneja el equipo británico para relevar a David Moyes.

Lopetegui quiere volver a entrenar en la Premier League

Julen Lopetegui justificaba recientemente el haber rechazado una mareante oferta para entrenar en Arabia Saudí porque tiene la intención de triunfar en la Premier League. “Es por eso que he dicho no a diferentes países y diferentes situaciones, porque me gustaría quedarme aquí en Inglaterra. Siento que nuestro proyecto aquí está recién comenzado y queremos lograr nuestros sueños. He luchado por títulos, he luchado por diferentes objetivos pero por supuesto lo más importante es sentir que tienes un proyecto en el que puedes ponerle tu sello, donde puedes trabajar y mejorar el rendimiento de todo el club. Creo que tienes que entender dónde estás, cuál es la cultura del club y también la historia”, indicó en Sky Sports.