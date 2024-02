Lopetegui rechaza otra atractiva opción para volver a entrenar

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Julen Lopetegui era una opción que manejaba el Crystal Palace para relevar a Roy Hodgson y al conjunto inglés es al que ha rechazado el que fuera entrenador del Real Madrid y del Sevilla pese a que su intención es continuar su carrera en la Premier League.

Sin equipo tras su paso por el Wolverhampton, Julen Lopetegui rechazó recientemente una mareante oferta del Al-Ittihad de Karim Benzema a la espera de una nueva oportunidad para entrenar en Inglaterra. Si bien esa opción le ha llegado de la mano del Crystal Palace, el que fuera seleccionador español ha declinado su oferta ya que quiere empezar un proyecto desde cero y no cogerlo a mitad de temporada según ha desvelado el diario AS.

Pese a su no al Crystal Palace, Lopetegui quiere seguir su carrera en la Premier

Julen Lopetegui justificaba recientemente el haber rechazado una mareante oferta para entrenar en Arabia Saudí porque tiene la intención de triunfar en la Premier League. “Es por eso que he dicho no a diferentes países y diferentes situaciones, porque me gustaría quedarme aquí en Inglaterra. Siento que nuestro proyecto aquí está recién comenzado y queremos lograr nuestros sueños. He luchado por títulos, he luchado por diferentes objetivos pero por supuesto lo más importante es sentir que tienes un proyecto en el que puedes ponerle tu sello, donde puedes trabajar y mejorar el rendimiento de todo el club. Creo que tienes que entender dónde estás, cuál es la cultura del club y también la historia”, indicó en Sky Sports.