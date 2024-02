El palo de Marcelino a Sorloth del que todo el mundo habla

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, no se cortó a la hora de explicar por qué había cambiado a Alexander Sorloth en el descanso del choque que enfrentó a su equipo con el Cádiz y que terminó 0-0.

Cuestionado al respecto en rueda de prensa, Marcelinino García Toral justificó así el haber sustituido al delantero. “Si en 45 minutos no remataste a portería, tuviste tiempo suficiente para haberlo hecho. Si no lo haces, el entrenador toma decisiones. Hay que aprovechar cada uno todos los minutos. Esperar a ver lo que pueda suceder… primero hay que ganárselo en el campo, como pasó el otro día en Barcelona. Si hubiera jugado al nivel del Barcelona, ya no digo en cuanto a precisión o no precisión sino en cuanto a repetición de esfuerzos, hubiera estado más tiempo sobre el campo”, dijo sobre Alexander Sorloth.

Marcelino y el empate del Villarreal más allá de Sorloth

Marcelino García Toral también aseguró que sólo su equipo fue merecedor de la victoria en el partido ante el Cádiz. “Se nos escapó una victoria que el equipo mereció”, lamentó el técnico asturiano, que consideró que fue la falta de acierto ofensivo la privó de la victoria al Villarreal.

Marcelino García Toral, que reconoció que su equipo “pudo hacerlo mejor”, también se quejó del juego del Villarreal en la primera parte.

“Pudimos haber jugado con más ritmo y pisado más el área. En el segundo tiempo nos hemos precipitado en varias acciones”, comentó el preparador, e insistió: “Sólo la falta de gol nos privó de una victoria que merecimos”.

Marcelino García Toral, que mostró su extrañeza por el hecho de que el VAR no llamara al árbitro para revisar un posible penalti sobre Álex Baena, indicó que el triunfo ante el Cádiz es una “oportunidad que se le ha escapado” al Villarreal para dar un paso hacia la salvación.

“Propusimos siempre ganar y el rival, empatar”, señaló el asturiano, quien se congratuló de que su equipo haya dejado la portería a cero “aunque no sirvió para ganar”.

El técnico admitió que esperaba sumar más puntos en la secuencia de los tres últimos partidos y pidió a su equipo ser más agresivo en el área rival durante determinadas fases del juego.