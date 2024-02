Un presidente español cuenta cómo Xabi Alonso rechazó entrenar a su equipo

Antes de hacerse cargo del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso tuvo la oportunidad de tomar las riendas de Olympique de Marsella. Pese a que el tolosarra no tenía equipo por aquel entonces tras haber abandonado el filial de la Real Sociedad, y pese a no haber entrenado nunca en la élite, rechazó la oferta. Así lo ha contado el español Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella.

Rememorando las calabazas de Xabi Alonso a su equipo, dijo en una entrevista para So Foot: “Fue después de la salida de Sampaoli. Me dijo que no con la misma elegancia que tenía cuando jugaba al fútbol, como si fuera un pase largo de 40 metros. Me estaba diciendo que no, debería haberme enfadado, pero casi quería darle las gracias”. Ya en un tono más serio, Pablo Longoria añadió: “Se ve que su cerebro funciona a otra velocidad. Sabía exactamente los tres o cuatro clubes a los que quería entrenar y estaba dispuesto a esperarlos. Sin rencores”.

El éxito de Xabi Alonso tras rechazar al Olympique de Marsella

Tras rechazar entrenar al Olympique de Marsella, Xabi Alonso vio con buenos ojos poner rumbo a la Bundesliga, una liga que conocía de su paso por el Bayern de Múnich, para tomar las riendas de un Bayer Leverkusen que atravesaba una delicada situación. El vasco cogió el equipo en puestos de descenso y lo llevó a la sexta posición. Actualmente el Bayer Leverkusen lidera la Bundesliga con 2 puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich.