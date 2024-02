El último equipo al que De Gea ha dicho que no

Con las condiciones ya pactadas para su renovación, el Manchester United terminó presentando una oferta a la baja a David de Gea que el madrileño no aceptó. Desde entonces el guardameta de 33 años permanece sin equipo. Aún así el Newcastle le ofreció la posibilidad de seguir en la Premier League cuando Nick Pope cayó lesionado, pero las altas pretensiones de David De Gea no hicieron posible el acuerdo. Por ello, porque el madrileño se ha negado una y otra vez a rebajarse el sueldo, todo parecía indicar que pondría rumbo a Arabia Saudí, algo que de momento no ha hecho. Y eso es lo que ha intentado aprovechar sin éxito el Nottingham Forest.

Así lo ha desvelado The Athletic, que señala que David de Gea tampoco consideró a su altura la oferta del conjunto inglés. Tras recibir calabazas del guardameta, el Nottingham Forest terminó fichando el último día de mercado a Matz Sels, portero belga del Estrasburgo.

Cuánto cobraba David De Gea en el Manchester United

Durante su última etapa en el Manchester United, David De Gea percibía 375.000 libras semanales, casi 450.000 euros al cambio. El guardameta madrileño llegó a un acuerdo para extender su contrato con el conjunto inglés el pasado verano; sin embargo, el club de Old Trafford le pidió a última hora que rebajase sus pretensiones, algo que se negó a hacer. Desde entonces David De Gea se encuentra sin equipo, algo a lo que quiso poner solución el Newcastle tras la lesión de Nick Pope. No obstante, el español 20 millones de euros para firmar por las urracas según afirmó The Sun. A dicha cantidad ni siquiera se habría acercado el Nottingham Forest.