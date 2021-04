Francia contra Pablo Longoria después de que el presidente del Marsella ningunease a los entrenadores franceses

El presidente del Olympique de Marsella ha dicho que en Francia no hay un modelo francés de juego. Para argumentar su declaración, Pablo Longoria ha señalado que es uno de los países que menos entrenadores exporta, algo que no ha gustado nada a los técnicos galos.

“En Francia no hay un modelo francés de juego. Objetivamente, si analizamos el globo, es uno de los países que menos entrenadores exportan. No venden ideas colectivas. Pero a título individual es el que más jugadores exporta porque el jugador francés sigue jugando en la calle, especialmente en muchos barrios de París, Marsella y Lyon”, han sido las palabras de Pablo Longoria que no han gustado a los entrenadores franceses.

“¿Quién es Pablo Longoria?”, se preguntan los entrenadores franceses

“¿Quién es Pablo Longoria? ¿Desde cuándo es el presidente del Olympique de Marsella? No le voy a responder, es libre de decir lo que quiera. Pero simplemente somos campeones del mundo con Deschamps y tenemos a Zidane con tres Champions consecutivas”, ha dicho Antoine Kombouaré, entrenador del Nantes.

“Los técnicos franceses están infravalorados. No puedo decir que no tengan modelo de juego. Tenemos el ejemplo de Wenger en el Arsenal, Gerard Houllier en Inglaterra, Zidane en el Real Madrid, Deschamps en la selección o Galtier, que está haciendo un gran trabajo con el Lille”, ha señalado, por su parte, Niko Kovac, técnico del Mónaco.

Por su parte, Rudi García, entrenador del Olympique de Lyon, comentaba: “Tendríamos que resaltar más la calidad de los técnicos franceses. En Italia, cuando estuve yo ahí, he visto como los entrenadores extranjeros son juzgados respecto a los italianos. Tienes menos proyección si eres entrenador extranjero porque apoyan a los técnicos italianos”.

El ataque de Pablo Longoria a los entrenadores franceses es “estúpido” según Raymond Domenech

Por último, Raymond Domenech ha dicho al respecto: “Es un impulso muy espontáneo, el ataque de Longoria es estúpido. Detrás de esta injusticia, todo el mundo está obligado a reaccionar. ¿Sin concepto de juego, qué quiere decir, que los entrenadores franceses solo hacen correr a los jugadores? Todos tenemos una forma de identidad, salvo para los ingleses, que no existen entre ellos. No tenemos una identidad global, pero no se puede decir que no tenemos identidad de juego”.