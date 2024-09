Quique Sánchez desvela dónde le gustaría volver a entrenar

Tras su salida del Sevilla, Quique Sánchez Flores busca un nuevo equipo al que entrenar. Preguntado por la posibilidad de volver a hacerlo en Arabia Saudí, el técnico madrileño afirmó que algún día volverá.

“Yo ya he estado. No voy a ser ni hipócrita ni un cínico... Yo ya he conocido y sé cómo funciona y he ido a esos mercados y probablemente en algún momento voy a volver ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo no intento cambiar el país, son tradiciones que no está en mi mano cambiarlas, ni un poco. Y son situaciones que refuerzan mi economía. Por lo tanto, son dos aspectos que tengo clarísimos. Y como, uno, yo por lo menos me siento entrenador donde voy, me siento entrenador, no cambio de método, no cambio de compañeros, no cambio absolutamente de nada, pues me siento entrenador igualmente en cualquier parte del mundo”, dijo Quique Sánchez Flores en El Larguero.

La salida de Quique Sánchez del Sevilla

Respecto a su salida del Sevilla, comentó: “Yo tenía clara mi decisión. Pero yo desde fuera ahora lo que me queda es seguir apoyando a toda esta gente que he conocido. Yo no quiero que nadie me dé la razón de nada. Yo lo que quiero es que al Sevilla le vaya fenomenal. He conocido muchos jugadores que siguen en el equipo. Lo que quiero es que dejan de sufrir. Quiero verles con unas caras distintas. A chicos que todavía participan ahí como Gudelj o como el propio Jesús Navas. Nyland, Badé, Isaac, Kike Salas... muchos jugadores que estaban empezando. Todos se han portado francamente bien. Lo que quiero es que les vaya bien. Y que el Sevilla, como gran equipo que es y como gran club, que resuelva sus conflictos y vaya fantásticamente para arriba”.