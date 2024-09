Reconoce acercamientos para fichar a Sergio Ramos

Sergio Ramos, cuyo fichaje ha sido descartado por el Vasco da Gama, conjunto brasileño al que se había ofrecido, sigue en busca de un nuevo equipo tras haber finalizado su vinculación con el Sevilla el pasado 30 de junio. Dispuesto a ofrecerle acomodo se ha mostrado en México el Monterrey, donde juegan Sergio Canales y Óliver Torres, aunque tiene complicado cerrar su contratación al tener el cupo de extranjeros cubierto.

Cuestionado sobre si ficharía a Sergio Ramos, Tato Noriega, presidente del Monterrey, dijo en El Chiringuito: “Con los ojos cerrados. Me traigo a Sergio ayer, no hoy. El problema es que no tenemos cupo de extranjeros. Uno tiene que seguir las reglas. Sergio Ramos es el mejor central de los últimos 15 años en el fútbol de élite y sería un privilegio para el Monterrey contar con él y sobre todo en miras a un torneo como es el mundial de clubes. Imagínate contar con Sergio Ramos, que te da un plus a todos los niveles. A nivel futbolístico, a nivel de personalidad, a nivel marketing... pero las reglas son las reglas”.

Las dificultades de Monterrey para fichar a Sergio Ramos

Reconociendo acercamientos para fichar a Sergio Ramos, añadió: “En algún momento hemos tenido acercamientos y pláticas, pero el límite de extranjeros nos los ha impedido”.

“No es nada fácil porque valoramos a los otros chicos de nuestro plantel. Los tiempos tampoco son los ideales. Se cierran las alternativas y lo veo muy complicado”, concluyó Tato Noriega dejando entrever que Sergio Ramos difícilmente recalará en México.