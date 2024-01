Ramón Planes y el delantero que tenía fichado para el Betis

Ramón Planes ha recibido una oferta irrechazable del Al-Ittihad por la cual ha abandonado el Betis en el mercado invernal, por lo que será el próximo director deportivo del conjunto verdiblanco el que aborde los fichajes de la próxima temporada. Tal y como ha reconocido, Ramón Planes estaba trabajando en el de un delantero al que había hecho una petición para que su precio no se encareciera.

“El otro día hablaba con un jugador, aunque no voy a decir su nombre, pero es un delantero y le dije 'oye, no hagas ningún gol más ya'. 'No, pero si sólo llevo ocho'", contó que le respondió en una entrevista para Jox Sports cuando todavía era director deportivo del Betis. “No hagas más goles porque me vas a complicar la vida. Acaba con ocho goles y el año que viene yo te voy a firmar igual. Entonces, repito, cuando tienes claro que el jugador te gusta y lo ves en tu proyecto, tienes que ir a por él”, afirmó.

Lewandowski, Oyarzabal o Iñaki Williams encajan dentro de la descripción de Ramón Planes, aunque no parecen opciones asequibles para el club de las Trece Barras. Quienes sí podrían serlo y también encajan dentro de la descripción son Borja Mayoral, Budimir y Gorka Guruzeta. ¿A qué delantero estaba tratando de llevar al Betis?

Isco, el gran acierto de Ramón Planes en el Betis

El gran acierto de Ramón Planes en el Betis fue dar la oportunidad a Isco de demostrar su valía en el equipo andaluz. “Sintió la confianza absoluta desde que llegó y él se lo ganó. Es un pez que se muerde la cola. Un jugador con confianza rinde muchísimos y ahí tocas el aspecto humano”, comentó al respecto.