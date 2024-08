Será el siguiente fichaje del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, que ya ha anunciado a Robin Le Normand como su primer fichaje, quiere incorporar a un segundo central para cubrir así las bajas de Mario Hermoso y de Savic. El elegido para ello es David Hancko, defensa esloveno del 26 años del Feyenoord, por el que ha subido su oferta para que se incorpore cuanto antes a la pretemporada.

El Atlético de Madrid había ofrecido ya 20 y 25 millones por David Hancko, propuestas que fueron declinadas por el conjunto holandés, que exige 35 por su traspaso. No obstante, al contar con la voluntad del jugador, el cuadro colchonero confía en hacerse con sus servicios ofreciendo 30 millones de euros más objetivos al Feyenoord.

Hancko quiere jugar en el Atlético de Madrid

David Hancko aseguró el pasado sábado en declaraciones a Rijnmond que ha transmitido su deseo para la próxima temporada y "ahora depende de los clubes" en referencia al interés en su fichaje del Atlético de Madrid, al tiempo que manifestó su cariño por el club neerlandés, pero también su deseo de "seguir avanzando" y jugar "en las ligas más grandes".

"He dicho lo que quiero y ahora depende de los clubes", expresó este sábado a la emisora neerlandesa el jugador de 26 años, que valoró: "Todo el mundo sabe lo mucho que quiero al Feyenoord. He creado recuerdos aquí que nunca olvidaré. Pero también quiero seguir avanzando como deportista".

"También me sentí como en casa en el Sparta Praga (jugó allí cuatro temporadas, desde 2019 hasta 2022, cuando fue traspasado al Feyenoord por 8,3 millones de euros), pero también quería dar el paso al Feyenoord. Ahora quiero mantenerme en forma y estar preparado para cualquier cosa. Depende de los clubes", añadió.

"Por supuesto que no será una decepción si me quedo aquí. Me encanta este club. De Kuip sigue siendo especial en cada partido. Se puede ver cómo ha crecido este club en los últimos años. También estoy muy agradecido a los seguidores por su apoyo. Mi objetivo siempre ha sido jugar en las ligas más grandes", apuntó.

"Estoy contento con cómo he jugado en los últimos dos años, gracias al club, a los entrenadores y a los compañeros. Sé que soy un buen jugador, pero sin ellos no sería tan bueno como lo soy ahora. Muchas gracias a ellos. Trato de estar concentrado toda la temporada y darlo todo en el campo", expuso David Hancko, que ha disputado 93 duelos en los dos últimos curso con el club holandés, con once goles y ocho asistencias.