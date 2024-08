Dispuesto a ofrecer acomodo a Guido Rodríguez si no encuentra equipo

A Guido Rodríguez no le están saliendo las cosas como esperaba. Cuando todo parecía indicar que pondría rumbo al Atlético de Madrid en el mercado invernal, sufrió una lesión que truncó su fichaje. Eso es algo que quiso aprovechar el Betis para presentarle una nueva oferta de renovación dado que su contrato expiraba el 30 de junio. El argentino volvió a rechazarla con la intención de poder dar un salto en su carrera este verano. Sin embargo, un mes después de la citada fecha, sigue sin equipo. Es por ello por lo que Manuel Pellegrini no descarta hacerle sitio nuevamente en su plantel.

“Perder a jugadores importantes como Guido siempre altera la capacidad del plantel. Es responsabilidad de los jugadores que tenemos llegar al nivel que tenía Guido. Es una pérdida importante que ojalá podamos suplir con nuestros jugadores jóvenes. ¿Qué vuelva? Nada en la vida es descartable, menos aún un jugador que sigue sin equipo y que conocemos, pero no me quiero centrar en jugadores que no son del Betis”, dijo Manuel Pellegrini al ser preguntado por Guido Rodríguez en rueda de prensa.

Pellegrini, el regreso de Guido Rodríguez y el posible fichaje de James Rodríguez por el Betis

Otro tema que abordó Manuel Pellegrini fue el del posible fichaje de James Rodríguez por el Betis. “Es un gran jugador y lo ha demostrado pero si hablamos de todos los rumores estaríamos hablando una hora. El plantel del Betis es el que hay y ya veremos en un futuro con quién podemos contar”, comentó al respecto,