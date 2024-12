El sorprendente equipo de LaLiga en el que Morata quiere terminar su carrera

Álvaro Morata, que este verano decidió abandonar España en busca de mayor tranquilidad en Italia, tiene previsto regresar para terminar su carrera. Así lo ha revelado Ángel Torres, presidente del Getafe, equipo en el que al ahora delantero del Milan le gustaría acabar su carrera.

Cuestionado por un futbolista al que le gustaría fichar para el conjunto azulón en MARCA, dijo: “¿Para que dar nombres si no van a venir? Muchos. Morata uno de ellos, negocié para que viniera porque sabía que era buen futbolista pero hemos tenido muchos. Por aquí han pasado grandes futbolistas”.

Cabe señalar que Álvaro Morata, que es el futbolista español que más dinero ha movido en traspasos, se formó en las categorías inferiores del Getafe, lo que ha dejado dinero en las arcas del club. . “Ha cambiado de equipo en varias ocasiones y cada vez que se va, por derechos de formación...”, reconoció Ángel Torres.

Según Ángel Torres, Álvaro Morata quiere retirarse en el Getafe

“Tengo muy buena relación, no solamente con él si no con el padre y la familia. Siempre me ha dicho que el día que deje el fútbol quiere terminar aquí, lo cuál le agradezco Que el capitán de la Selección y Campeón de Europa esté diciendo que se quiere retirar donde empezó nos llena de orgullo y satisfacción”, señaló el presidente del Getafe.

Por último, sobre la debilidad que siente por Álvaro Morata y otros futbolistas, Ángel Torres comentó: “Han salido varios, no solamente Morata. Tengo debilidad por los grandes futbolistas. La noche que firmé a Gica Craioveanu, para nosotros, era la leche o al Pato Abbondanzieri que vino y se llevó el Zamora. Hemos tenido grandes plantillas y buenos entrenadores y han dado rendimiento. Ahora cada día es más complicado, se ha igualado mucho y está todo muy caro y cuesta cada día. A los equipos modestos nos cuesta mucho”.