Thierry explica su polémico viaje a Portugal

El lateral portugués del Valencia Thierry Rendall reclamó este viernes que no se dude de su compromiso con el club tras haber recibido críticas, especialmente en redes sociales, por haber viajado a Portugal y haber iniciado allí la recuperación de su lesión muscular, con la complicada situación que tiene el equipo, inmerso en la lucha por eludir el descenso. El jugador luso fue baja de última hora en el encuentro del domingo en Almería y el lunes se confirmó que sufre una lesión muscular que le obligará a estar varios encuentros de baja. La entidad informó que el jugador, con permiso del club, se había trasladado a su país natal para iniciar allí el proceso de recuperación pautado por los servicios médicos del Valencia y estar unos días con la familia.

Así ha explicado Thierry su polémico viaje a Portugal

Según escribió Thierry en redes sociales: «Estoy en Portugal siguiendo una recuperación programada por los servicios médicos del Valencia. No me gustaría que ningún valencianista dudara de mí, porque me siento muy orgulloso de pertenecer al Valencia. Quiero a este Club desde el primer día que llegué. Y me gustaría acabar diciendo que ENTRE TODOS lo vamos a lograr. ¡AMUNT Valencia!»